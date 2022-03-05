Kayseri Küçük Millet Meclisinde "Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye etkileri" konuşuldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, Kayseri Küçük Millet Meclisi mart ayı toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye'ye etkileri konusunda bilgi verdi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Adnan Evsen yaptı.

Toplantının konuğu Doç. Dr. Gökhan Bolat, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın nedeninin geçmişten gelen sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Bolat, 90'lı yıllarda Sovyetler'in dağılmasıyla kurulan Belarus, Kazakistan ve Ukrayna'da nükleer füzelerin kaldığını bunun ise bölgede tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirtti.

Rusya için tehdit oluşturan bu ülkelerdeki nükleer silahların kaldırılmasının gündeme geldiğini anlatan Bolat, 1994 yılında bu silahların yapılan anlaşmayla kaldırıldığını ifade etti.

Bolat, dış politikada Rusya'nın zamanla önemli aktif hamleler yaptığını, Baltık bölgelerinde silahlanma yarışına girdiğini dile getirdi.

Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu gerginlik 2021 yılında hat safhaya çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya üye olmak için başvuru yapıyor. Daha önce NATO ve Rusya arasında şöyle bir anlaşma var; 'NATO doğuya doğru genişlemeyecek, doğudaki ülkeleri kendine dahil etmeyecek.' Fakat NATO bunun tam tersini yaptı. Baltık ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki 3 ülkeyi buna dahil etti. Bunlara Ukrayna ve Gürcistan'ı dahil etme planlarını devreye soktu. 2021 ağustosunda Brüksel'de NATO zirvesi yapıldı. Zirvede 2 şey ön plana çıktı. Birincisi 2020 yılında hazırlanmaya başlayan ve 2030 vizyonunu içeren bir rapor. Bu rapora baktığımızda 2030'u hedefleyen birliktelik vizyonunu içeriyor. İkincisi de Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğinin destekleneceği belirten bir ifade ortaya çıkıyor. Bu, Rusya açısından NATO ve ABD'nin kendisine verdiği sözleri tutmaması anlamına geliyor. NATO tarafınca da Rusya, eski Sovyet günlerine döndüğü için buna karşı bir önlem alınmalıydı."

Ukrayna'da yaşananlara bakıldığında "Ukrayna mağdur, Rusya işgalci" gibi algılandığını belirten Bolat, "Ancak bu tür durumlarda herkesin kendi perspektifine odaklanmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nedeni, NATO'nun ilk olarak doğuya doğru genişlememe sözünü tutmamasıdır. İkincisi Ukrayna'nın NATO ve Rusya arasında bir güç mücadelesi haline gelmesi, 2014 yılında bu güç mücadelesini batının kazanması. Bundan dolayı Ukrayna'nın NATO'ya üye olması tehlikesinin ortaya çıkması. Bu, Rusya sınırının NATO sınırına dönüşmesi demektir." ifadelerini kullandı.