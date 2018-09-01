Kayseri Kto'dan Avm'lere Kira Çağrısı Dövizi Bırakın TL'ye Dönün - 1

Kto'dan AVM'lere kira çağrısı Dövizi bırakın TL'ye dönün

Kayseri Ticaret Odası Meclis toplantısında dövizle ödenen kira konusu ele alındı. Oda yönetim kurulu başkanı Ömer Gülsoy Türkiye genelindeki 415 AVM'den yüzde 20'si TL'ye döndü. Gerisi hala dövizle kirada ısrarlı. ABD bizim büyümemizi istemiyor ve dövizle oynuyor. Hükümetimizin yanındayız, tam desteğiz.Kiraların TL'ye dönmesi için oda olarak gereken girişimleri yapacağızdedi

ABD'nin çeşitli bahanelerle Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğunu kaydeden Gülsoy, ABD, Benim istediğim olacak dayatmasını ilk kez yapmıyor. 1945 yılında biten 2. dünya savaşı sonrasında, dünyanın merkezinde ABD'nin olduğu ve bütün alışverişlerin dolarla yapıldığı bir sitem kuruldu. ABD, sürekli olarak kendi bastığı ve borçlanma senedi dolarla alım satım yapılmasını istiyor. Özellikle,petrol, silah ve ilacın dolarla alınıp satıldığı dünya sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. ABD, isteklerine karşı gelen ülkeleri yıldırmak için elinde zorlayıcı birçok silah bulunduruyor Doların fiyatını aşırı artırmak, ambargo koymak, askeri darbe yaptırmak, ülkeyi parçalamak veya kendine göre yaptığı barış ve demokrasi tanımına dayanarak ülkeyi işgal etmektir. Bugün de bu sopalardan biri olan dolar ile bizi tehdit ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde istediklerini alamayanlar,daha da güçlü olarak ayağa kalkan Türkiye üzerinde,yeni oyunlar oynayarak birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye eskisinden daha da güçlü, eskisinden daha da kararlıdır. Devletimizin haklı kararlarının yanındayız ve ABD'nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız diye konuştu.

ABD BİZE SÜREKLİ ÇELME TAKIYOR

ABD'nin Türk milletini tanımadığını ve bilmediğini, Türk milletinin asırlardır dayatmalara karşı durduğunu belirten KTO Başkanı Gülsoy, ABD biz ne zaman büyüdük, bize anında çeşitli bahanelerle çelme taktı. Johnson mektubu, haşhaş ekimi,krizi, Kıbrıs Barış harekatı, silah ambargosu, 1978'de başlayan hükümet krizleri, 12 Eylül darbesi, PKK ve DEAŞ belası gibi onlarca kriz ve sıkıntılarda dolar sürekli arttı. Krizlerde, darbelerde, darbe girişimlerinde, terör olaylarında hep ABD'nin parmağı var. Papaz diye dayatmalarının arkasında ne papazlık olduğunu görüyoruz, biliyoruz. S-400 füzelerinin Rusya'dan alınacak olması, ABD'nin pazar payının daralmasına ve Türkiye'ye çeşitli baskı uygulamasına yol açmıştır. ABD, açıkça siz bizim pazarımızsınız, sadece bizden alacaksınız, Üretmeyeceksiniz,büyümeyeceksiniz diyor.Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmamız için çaba sarf eden hükümetimizin her daim yanındayız. Daha çok üreteceğiz daha çok yerli ve milli olacağız

Meclis toplantısında bazı üyelerin kira artışlarından ve dövizle kiralamadan yakınması üzerine KTO Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı

414 AVM'DEN YÜZDE 20'Sİ KİRAYI TL OLARAK ALIYOR

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırı karşısında iş dünyasına düşen, sükunet ve sabırla ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktır. Bu ülke hepimizin, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bağımsızlığına kastedenlere karşı en büyük gücümüz, en büyük sermayemiz, birlik ve beraberliğimizdir. En büyük çabamız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasına yöneliktir. Bunun en önemli yolu da; birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek çalışmaktır. Gündemde AVM'lerin dövizle kiralamasına bir dur demek var. Bu konuda, AVM'ler yerli paraya, TL'yi dönmelidir. İşyeri ve ev kiraları TL olarak ödenmelidir. Açgözlülük yapar, dövizle sirada ısrar eden mülk sahipleri 4 gün sonra buralarda oturacak kiracı bulamaz. Dükkanları, evleri boş kalır. Türkiye genelinde 415 AVM'nin yüzde 20'si kiralarda TL'ye döndü. Diğer AVM'lere de TL'ye dönmelerini öneriyoruz ve istiyoruz. Oda olarak bu çalışmalara öncülük edeceğiz