Kayseri Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti

Kayseri Kovid-19 aşılamasında 'mavi' kategoriye geçti
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin 18 yaş üstü nüfusun 1. doz aşılamasında yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaştığını belirterek, "Bunda başta sayın Valimiz Şehmuz Günaydın olmak üzere hassasiyet gösteren, emeği geçenlere ve siz değerli hemşerilerimize müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Benli, canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarını da kutladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Diyanetten, 'bazı deniz ürünlerinin haram olduğu' yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Diyanetten, "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:41:21. #1.14#

title