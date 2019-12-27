Kayseri Koruma Kurulu Aralık ayı ve yıllık değerlendirme toplantısını yaptı

27.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43

Kayseri Koruma Kurulu Başkanlığı 2019 yılı son toplantısını Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonunda yaptı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Abdulkadir Akın Başkanlığında yapılan toplantıda, suçtan zarar gören kişiler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar ve bunların çözümü, kurula yapılan müracaatlar, 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılında planlanan projeler ele alınarak 2019 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı.



Toplantıda, ekonomik sorunlarının çözümü için müracaat eden yükümlülerin talepleri görüşülerek çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesine karar verildi. 2019 yılında Koruma kuruluna 156 müracaatın yapıldığı, taleplerin çoğunlukla ayni, nakdi, eğitim ve kendi işini kurma şeklinde olduğu, talepler doğrultusunda 116 yükümlüye ayni-nakdi yardım, eğitime devam eden 12 yükümlü çocuğuna eğitim bursu yardımı yapıldığı, 8 eski hükümlüye kendi işini kurma desteği verildiği, ayrıca 2019/2020 eğitim-öğretim dönemine yönelik denetimli serbestlik müdürlüğüne kayıtlı yükümlülerin eğitime devam eden çocukları ile eğitime devam eden suça sürüklenen çocuklara yönelik kırtasiye yardımı çalışması yapıldığı ve 231 öğrencinin yardımlardan faydalandırıldığı bilgisi paylaşıldıktan sonra suça sürüklenen çocuklara yönelik gerçekleştirilen mesleki ve sosyal projeler hakkında bilgiler verildi.



Sosyal Projeler kapsamında; son üç aylık dönemde "Destek Bizden Okuması Sizden" Projesi yapıldığı ve çocukların kitap fuarına götürüldüğü, Mesleki eğitimler kapsamında ise Suça Sürüklenen Kız Çocuklarına müdürlüğümüzde "Takı Tasarımcısı Kursu" açıldığı bilgisi verilerek yapılan çalışmalar paylaşılmıştır. Proje ve yardımlara destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.



2019 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verildiği, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde "Adalet Ormanı" ağaçlandırma sahası oluşturulduğu ve yıl içerisinde bu alana 8710 fidan dikiminin yapıldığı, diğer kurum ve kuruluşlarla da ağaçlandırma alanında ortak çalışmalar yapıldığı ve toplamda 15.527 fidan dikiminin ve 14.175 fidan bakımının yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.



Toplantı bitiminde Takı Tasarım Kursunu başarıyla tamamlayan Suça Sürüklenen Kız Çocuklarına sertifikaları verilerek, çocukların el emeği-göz nuru yaptıkları takı, resim ve ebru çalışmalarına ilişkin sergi gezildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın başkanlığında yapılan toplantıya Başsavcı Vekilleri Tahir Apaydın ve Ahmet Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü, Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri, Kayseri Barosu Temsilcisi, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Ziraat Bankası Kocasinan Şubesi Müdürü, Halk Bankası Kayseri Merkez Şube Müdürü, Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı, TED Kayseri Temsilcisi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı, Türk Anneler Derneği Şube Başkanı, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi Başkan Yardımcısı, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği 2.Başkanı katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA