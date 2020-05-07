KAYSERİ Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu

Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu olduKAYSERİ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan asistan doktor Alihan Eryılmaz (28) hastalığı yenerek 23 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı ve immün plazma bağışçısı olarak,...

Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu

KAYSERİ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan asistan doktor Alihan Eryılmaz (28) hastalığı yenerek 23 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı ve immün plazma bağışçısı olarak, hastalarına umut verdi.

Asistan doktor Alihan Eryılmaz, 29 Mart'ta görev yaptığı hastanede koronavirüse karşı mücadele verirken, hastalığa yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına asistan doktor, bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu. 14 gün evinde kendini izole doktor Eryılmaz, sağlığına kavuştuktan sonra 19 Nisan'da yeniden aynı bölümde görevine başladı. Yeniden koronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilenen doktor Eryılmaz, hastaları içinde immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi. Aynı hastanenin hematoloji bölümüne başvuran Eryılmaz, kendisine verilen randevu gününü bekliyor.

'TECRÜBE KAZANDIK'

Doktor Eryılmaz, 29 Mart'ta halsizlik ve ateş sonrası tetkik yaptırdığını söyleyerek, "Ortaya çıkan semptomlar nedeniyle 1 hafta hastaneye yatırıldım. Semptomlar gerileyince 1 hafta sonra taburcu edildim ve 14 gün kendimi izole ettim. Görevimizin başındayız. Kendimde bu hastalığı yaşadığım için gelen hastaların semptomlarını anlamak benim için daha kolay oluyor. Bu görevi yapmak zorundayız. Tecrübe kazandık. Takiplerimiz çok daha iyi oldu. Ben plazma bağışı konusunda hastanemizin hematoloji bölümüne başvuru yaptım. İnşallah plazma bağışı yaparak diğer hastaların iyileşmesi için çalışacağım" dedi.

'KURALLARA UYALIM, YOKSA SÜREÇ UZAR'

Hastalığı yenerek virüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşması için mücadele eden Eryılmaz, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Doktor Eryılmaz, "Hastalığın sona ermesinde vatandaşlara büyük görev düşüyor. Kimse, 15 günde sona erecek bir hastalığın 3-4 ay daha sürmesini istemez. Vatandaşlarımızın hijyen ve bakanlığın açıkladığı kurallara uymaları gerekir. Bu kurallara uymazsak bu hastalığı çok çekeriz. Sosyal mesafe çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA