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KAYSERİ Koronavirüs engeline takılan 'Patiköy' yeniden açıldı

Koronavirüs engeline takılan 'Patiköy' yeniden açıldıKAYSERİ'de, hasta ve sahipsiz köpekler için Talas Belediyesi'nin oluşturduğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında ziyarete kapatılan Patiköy, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete açıldı.

18.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:56

Koronavirüs engeline takılan 'Patiköy' yeniden açıldı

KAYSERİ'de, hasta ve sahipsiz köpekler için Talas Belediyesi'nin oluşturduğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında ziyarete kapatılan Patiköy, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete açıldı.

Talas Belediyesi, geçen yıl 24 Ekim'de hasta ve sahipsiz köpekler için Zincidere Mahallesi'nde 'Patiköy' adıyla Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurdu. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip merkezde, sokak köpekleri kayadan oyma mağaralarda hem barınıyor hem de rehabilite ediliyor. Tamamen doğal ortamdan oluşan merkezde bakımları yapılan ve güçlendirilen hayvanlar, doğal yaşama uyumlu hale getirildikten sonra doğaya bırakılıyor. Talas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ise 119 köpeğin bulunduğu Patiköy'e geçtiğimiz günlerde ziyaretçi kabulünü durdurdu. Salgın nedeniyle merkez, sessizliğe bürünürken, normalleşme adımlarının atılması ile birlikte bugün yeniden hizmete açıldı. Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan,koronavirüs normalleşme süreciyle ziyaretçi kabulüne başladıklarını belirterek, "Hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00 -15.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Pazartesi ve Cuma günleri temizlik çalışmaları yapıldığı için ziyaretçi kabul etmiyoruz. Onun harici her gün ziyaretçi kabul ediyoruz. Hafta sonu da 9.30 - 17.30'a kadar ziyaretçi kabul ediyoruz" dedi.

Pati park ve pati köyde toplam 202 hayvan bulunduğunu ifade eden Bağırgan, "Yan tarafta 165 hayvan bulunuyor. Kapalı ortamda barınakta bir koku oluşmasın diye hazır mama kullanıyoruz. Küçük patiler için ayrı, büyük patiler için ayrı mama kullanmaktayız. Belediyemiz de ihtiyacı bittikçe mamaları karşılamakta. Talas Belediyesi olarak 36 farklı noktada sokak hayvanları ile ilgili besleme noktaları oluşturduk. Komando Tugayı'ndan da yemek fazlalarını alarak, takviye ediyoruz. Tugay Komutanlığımıza da anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ Koronavirüs engeline takılan 'Patiköy' yeniden açıldı

Kaynak: DHA

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