Kayseri koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü
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Kayseri koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü

Kayseri koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılamada yüzde 75,5 oranıyla mavi renge döndü.

KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılamada yüzde 75,5 oranıyla mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İç Anadolu'da düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinden başladı" dedi.

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama haritasında Kayseri, 75,5 oranıyla sarıdan mavi renge döndü. Kayseri'nin mavi renge dönmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu'da düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinden başladı" ifadelerine yer verdi.


Kayseri koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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