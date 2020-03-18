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Kayseri, Güncel

KAYSERİ Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

Komşusundan 'karantina ihlali' şikayetiKAYSERİ'de, yurt dışından gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddiasıyla komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi.

18.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:21
KAYSERİ Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

KAYSERİ'de, yurt dışından gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddiasıyla komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. Eve gelen ekip, Döndü A.'yı yapılan kontrollerinin ardından karantinaya uyması konusunda uyardı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler Döndü A'nın evine gelerek sağlık taramasını gerçekleştirdi. Döndü A'nın solunum yolu ve yüksek ateşiyle ilgili bir bulguya rastlamadı. Daha sonra ekipler Döndü A'nın 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, olay yerinden ayrıldı.

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KAYSERİ Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

Kaynak: DHA

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KAYSERİ Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

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