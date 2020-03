: Kayseri kktc başbakanı tatar: türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

03.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:49

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yapılan bu saldırıları ve terör örgütlerini kınıyoruz. Önemli olan Türk milletinin ve Mehmetçiğimizin güvenliğidir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenen 'Mavi Vatanda KKTC'nin rolü' konulu konferansa katılmak üzere geldiği kentte Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Tatar, İdlib'de yaşananları merakla izlediklerini söyledi. Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle Türk ordusuna başarılar dileyen Tatar, "Bütün dualarımız onlarla. Türkiye'ye yapılan bu saldırıları ve terör örgütlerini kınıyoruz. Önemli olan Türk milletinin ve Mehmetçiğimizin güvenliğidir. Türk milletinin bekasıdır. Bu coğrafya da barış ve selamet, bizim de selametimiz için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Dualarımız Türkiye ile. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldük, çok acı çektik. Ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

'LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA ÖNEMLİ'

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının önemli bir anlaşma olduğunu belirten Tatar, "Büyük uluslararası çıkarlar söz konusudur. Kıbrıs Türk halkının ve o bölgenin geleceği için ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki hareketler Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşleri doğrultusunda Libya ile yapılan anlaşma Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması için çok önemli bir anlaşma. KKTC olarak bu durumu çok yakından izliyoruz. Siyaset zaman zaman çeşitli inişler ve çıkışlar göstermektedir. Birlik ve beraberlik içindeyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLMUŞTUR'

Tatar, ülkelerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğunu hatırlatarak, kendisinin ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın aday olduğunu bildirdi. Tatar, "Kararı halkımız verecektir. Benim siyasetim her zaman Türkiye ile birlikte hareket etmekten, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmaktan yanadır. Türkiye her zaman KKTC'nin yanında olmuştur. Yalnızca 1974'te değil, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Emperyalist güçlere karşı her zaman kahramanca diriliş veren Kıbrıs halkının yanında olan Türk halkına Kayseri'den bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZ AYNI MİLLETİN EVLATLARIYIZ'

Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Biz aynı milletin evlatlarıyız. Bu anlayışla siyasetimizi yürütmekteyiz. Bütün bu değerlere maneviyatına ve ulusal çıkarlarımıza çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda siyaset geliştirmek ve Kıbrıs'ta onurlu bir yaşam mücadelesi, refahımızın artırılması, Kıbrıs Türk halkının o topraklarda var olabilmesi hep temennilerimizdir. Ben Türkiye'deki dostlarımıza, siyasilere ve sivil toplum kuruluşlarına minnet duyduğumuz söylemek istiyorum. Çünkü bizler bu köprüleri bağları ekonomik ve siyasi olarak güçlendirmek istiyoruz. Yeni nesillere de Kıbrıs davasını, mücadelesini anlatmak lazım."

Kaynak: DHA

