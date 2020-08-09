KAYSERİ Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp
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KAYSERİ Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp

Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıpKAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu.

09.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:30

Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba İsmail Çoban (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba Çoban'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki Kızılırmak'ta meydana geldi. Akrabalarının düğünü için Kayseri'den Sarıoğlan ilçesine gelen İsmail-Gül Hanım çifti ile çocukları Eyüp ve Azra, düğüne ara verilince gezmek için Kızılırmak kenarına geldi. Azra ve Eyüp kardeşler serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Çocuklarının boğulduğunu farkeden baba İsmail Çoban da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da çocukları ile birlikte suda kayboldu. Annenin feryatlarını duyan vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp ve Azra, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suda kaybolan İsmail Çoban'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.

KAYSERİ Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp

Kaynak: DHA

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