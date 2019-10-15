Kayseri Kitap Fuarı'nda 4. gün

15.10.2019 13:14

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde Sun Fuarcılık tarafından açılan Kayseri Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ilk dört günde 310 bin kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı bu yıl 343 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü açılan Kitap Fuarı, 150'den fazla yayınevi ve 200'ü aşkın yazarın okuyucu ile buluşmasını sağlıyor.

Kayseri Kitap Fuarı, geçen yıl 672 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Kaynak: AA