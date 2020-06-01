KAYSERİ Kısıtlamanın ardından kente akın ettiler Kısıtlamanın ardından kente akın ettilerKAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent girişinde yoğunluk oluştu.

Kısıtlamanın ardından kente akın ettiler

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent girişinde yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı genelge ile Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Seyahat kısıtlaması bulunan iller arasında yer alan Kayseri'de yasağın kalkmasıyla kent girişinde yoğunluk oluştu. Kayseri-Sivas karayolundan kent merkezine girmek isteyen vatandaşlar otomobilleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Kontrol noktasındaki polis ekipleri, araçların şehre girişlerine izin verdi.

Kaynak: DHA