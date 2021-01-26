Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:11
Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat ile Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Yozgat ile Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ilde yarın 00.00-15.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seçil Gür Sezen Aksu Hande Erçel
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:12:47. #1.15#
title