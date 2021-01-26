Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat ile Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Yozgat ile Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ilde yarın 00.00-15.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil