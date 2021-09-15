Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir ile Nevşehir çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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