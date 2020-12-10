Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısı
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Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısı

10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:04
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısında bulunuldu.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta gelecek hafta ortasına kadar görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarında bölge genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonundan başlayıp salı gününe kadar devam edecek rüzgarın, güneyden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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