Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas'ta yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı.

Bu kapsamda, Kayseri'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Kırşehir'de kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı, Uzun Çarşı, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere işlek yerlerde insan hareketliliği azaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivas

Nevşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde tedbirlere uymayanları uyardı.

Alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlileri müşterilere uyarıda bulunup iş yerlerini boşaltarak ışıkları kapattı.

Kafe işletmecisi İshak Alkan, Kovid-19 ile mücadeleden olumlu sonuçlar alınmasını istediklerini belirterek, "Çalıştığımız süreçte tedbirlere uymak koşuluyla hizmet sunuyoruz. Aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

Kentte esnafın karara uyduğu gözlendi.

Niğde'de polis ekipleri, kent merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00'de faaliyetlerini sonlandırdıklarını, alınan kararlara saygılı olduklarını söyledi.

Esnaf Kürşat Yakışıklı da belirlenen saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Lokantamızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bir an önce virüsün bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta vatandaşlar, kısıtlamaların uygulanmaya konulacağı saat öncesi market, lokanta, restoran, kafe, kuaför gibi iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Tedbirler öncesinde alışverişlerini yapanların "maske, sosyal mesafe ve hijyen" kurallarına uydukları görüldü.

Tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.

Kısıtlamaların hayata geçirildiği saatlerde kentte insan hareketliliği azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin