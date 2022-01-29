Kayseri Kick Boks'ta madalyalara ambargo koydu
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Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kayserili sporcular 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.
KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kayserili sporcular 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Kick Boks Şampiyonası 19 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Ordu'nun Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen Kick Boks şampiyonasına 75 sporcu ile katılım sağlayan Kayseri takımı 10 Türkiye birinciliği, 7 Türkiye ikinciliği ve 17 Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde ederek Türkiye'de ilk üç takım arasına girmeyi başararak büyük takdir topladı. Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri'den Mustafa Açıkel, Hayriye Türksoy, Ayşegül Koçer, Çağrı Armut, Açelya Ünlü, Mensure Karadayı, Mustafa Korkut, Kadir Danacıoğlu, Altar Sezer Şahin ve Gülden Mercan Atilla şampiyon oldular.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kick Boks Şampiyonasında madalyalara ambargo koyan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Derece alan sporcular şu şekilde;
Mustafa Açıkel - Şampiyon
Hayriye Türksoy - Şampiyon
Ayşegül Koçer - Şampiyon
Çağrı Armut -Şampiyon
Açelya Ünlü -Şampiyon
Mensure Karadayı -Şampiyon
Mustafa Korkut -Şampiyon
Kadir Danacıoğlu -Şampiyon
Altar Sezer Şahin -Şampiyon
Gülden Mercan Atilla -Şampiyon
Ahmet Eren Boyraz -İkinci
Seher Ertürk -İkinci
Aleyna Bircan -İkinci
Ezgi Keleş -İkinci
Aslıhan Koçer- İkinci
Fatih Can Güncü- İkinci
Haktan Apaydın- İkinci
Hatun Akbaba -Üçüncü
Muhammed Ali Yıldırım -Üçüncü
Elif Ceren Uzunçakmak -Üçüncü
Nadiye Özdemir -Üçüncü
Sude Özkul -Üçüncü
Büşra Haspolat Üçüncü
Sena Patıhan -Üçüncü
Ümmü Gülsüm Asarcık -Üçüncü
Şahabettin Aksu -Üçüncü
Ayşe Karakuş -Üçüncü
Abdulkadir Polat -Üçüncü
Sena Akıllı -Üçüncü
Hacı Mustafa Saltık -Üçüncü
Zehra Yılmaz -Üçüncü
Muhammet Erciyas -Üçüncü
Vatan Kılıç -Üçüncü
Ahmet Büyükbüberoğlu Ejder -Üçüncü - KAYSERİ