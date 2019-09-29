29.09.2019 10:34

Kömür fiyatları ve satışları konusunda bilgiler veren Kayseri Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, "Dolar'daki hareketlenme kömür fiyatlarında yüzde 10 artışa neden oldu" dedi.



Tiryakioğlu, kömür alacak vatandaşların kalitesine bakması gerektiğini söyleyerek, standart dışı değerlere sahip olan kömürlerin alınmaması gerektiğini ve müşterilere tasarruf etmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını belirtti.



Teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleklerinin bitme noktasına geldiğini söyleyen Mehmet Tiryakioğlu, "Bu sene odun ve kömür fiyatları normalin biraz üstünde. Geçen seneye nazaran hemen hemen yüzde 10 gibi bir artış var. Ceviz kömür birinci ve ikinci kalite olmak üzere değişir. Bin 100 lira ile bin 300 lira arası ve bin 200 lira ile bin 400 lira olarak satıyoruz. Limon kömür de bin 500 ile bin 600 lira arasında satılmakta. Müşterinin memnuniyetinden ziyade, bu sene Türkiye'de mali bir kriz yaşandı. Bu sebepten dolayı daha bir ay öncesine kadar ithalatçı firmalar bize fiyat veremedi Dolar'ın gerçek değerini göremedikleri için. Dolar'da düşüş başlayınca fiyat verdiler ve satışlarımıza devam ediyoruz. Müşteri zaten 100 lira da olsa pahalı diyor. Mesleğimizin sonralarına yaklaşıyoruz biz. Kalorifer ve doğalgaz bizim işimizi bitme noktasına getirdi. Bizim de teknolojinin önüne geçecek halimiz yok. Vatandaşlarımızdan da kömür alanlar kalitesine baksın. Kalite düşündükleri gibi pahalı değil aslında ucuz. Bizler standartlara aykırı kömür satışı yapmıyoruz ve devletin denetiminde olan ithal kömürler satıyoruz burada hava kirliliği olduğu için. Yakmaları konusunda da uyarılarda bulunuyoruz kömürü üstten tutuşturarak yakmaları konusunda ve sobanın en az 3'de 2'sinin kömürle dolu olması konusunda. Üst kısımdan yakarlarsa tasarruflu olacağı konusunda kömür kullanan vatandaşlarımızı uyarıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA