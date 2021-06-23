Kayseri KASK Akademi namağlup şampiyon
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Kayseri KASK Akademi namağlup şampiyon

Kayseri KASK Akademi namağlup şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Lig Voleybol Bayanlar Final maçlarına Sivas'ta oynayan Kayseri KASK Akademi, oynadığı 3 maçı da kazanarak şampiyon oldu.

Bölgesel Lig Voleybol Bayanlar Final maçlarına Sivas'ta oynayan Kayseri KASK Akademi, oynadığı 3 maçı da kazanarak şampiyon oldu.

Sivas deplasmanında oynanan Bölgesel Lig Bayanlar Final maçlarında birinci gününde rakibi Çankırı Yükseliş Gençlikspor'un maça çıkmaması sonucu Kayseri KASK Akademi Voleybol takımı final maçlarına hükmen galibiyetle başladı. Kayseri KASK Akademi ikinci maçında ise dün Diyarbakır Bağlar Gençlikspor'u 3-0 mağlup etmeyi başararak 2'de 2 yaptı. Kayseri temsilcisi bugün üçüncü maçında Samsun 19 Mayıs Voleybol'u 3-0 mağlup ederek adını 2.Lige yazdırmayı başardı. Kayseri KASK Akademi final grubunda rakiplerine set vermedi.

KASK Akademinin yarı final ve final grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Bölgesel Lig Yarı Final

KASK Akademi Voleybol: 3

Malatya Arapgir Belediyespor: 0

KASK Akademi Voleybol: 3

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

KASK Akademi Voleybol: 3

Kayseri Olimpikspor: 0

Final Grubu

KASK Akademi Voleybol: 3

Çankırı Yükseliş Gençlikspor: 0

KASK Akademi Voleybol: 3

Diyarbakır Bağlar Belediyespor: 0

Kask Akademi Voleybol: 3

Samsun 19 Mayıs Voleybol: 0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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