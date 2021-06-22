Kayseri KASK Akademi ilk maçını hükmen kazandı
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Kayseri KASK Akademi ilk maçını hükmen kazandı

Kayseri KASK Akademi ilk maçını hükmen kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Lig Voleybol Bayanlar Final maçlarına Sivas'ta çıkan Kayseri KASKAkademi, ilk maçında rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

Bölgesel Lig Voleybol Bayanlar Final maçlarına Sivas'ta çıkan Kayseri KASKAkademi, ilk maçında rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

Sivas deplasmanında oynanan Bölgesel Lig Bayanlar Final maçlarında birinci gün rakibi Çankırı Yükseliş Gençlikspor'un maça çıkmaması sonucu Kayseri KASK Akademi Voleybol takımı final maçlarına hükmen galibiyet ile başladı.

Kayseri temsilcisi gruptaki ikinci maçını bugün Diyarbakır Bağlar Gençlikspor ile saat 14.00'da oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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