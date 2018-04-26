Kayseri-Kas Gücüyle Yapılan Yerli ve Milli Tatlı

Şekerinden ununa kadar tamamen yerli ve milli tatlı pişmaniye, uzun bir emek ve kas gücüne ve ekip çalışmasına dayanıyor.

İzmit'in yöresel pişmaniyesinde toz şeker, hamur, yer alıyor.Kayseri'de yöresel ürünler fuarında günde 4 kez büyük sinide pişmaniye hazırlayan ustalar, ünlü Prof.Dr. Canan Karatay'da seslenerek,Pişmaniyede doğal şeker,doğal un kullanıyoruz. Oldukça da hafif. Canan hocaya kalsak yandık'diye espri yapıyorlar. İzmitli 40 yıllık pişmaniye ustası Sedat Akıncı (55), Ülkemizin geleneksel bu tatlısında yaşlısından gencine, çocuğuna kadar hiç kimseyle zarar verecek bir madde yok. Pancar şekerinden, ülkemizin bugdayından hijyen şekilde hazırlayıp, kas gücüyle tel tel haline getiriyoruz. İstege bağlı içine kakaoda katılıyoruz. Dediğim gibi içinde zararlı hiç bir şey yok. Sıcak ta soğukta yenebilir. İçinde ne boya, ne renklendirici,ne kıvam artırıcı,ne de mısır şurubu yok. Tamamen sıhhi. Onun için yerli ve milli tatlımız diyoruz. Şeffaf şekilde vatandaşın gözü önünde yaptığımız pişmaniyenin hazırlanması hava şartlarına göre yarım saatle 45 dakikayı buluyor diyor.

Yapımını vatandaşların meraklı gözlerle izleyip, cep telefonlarıyla görüntülediği pişmaniyenin topu 5 TL, 3 adedi ise 10 TL'den satılıyor