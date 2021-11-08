Kayseri Kariyer Merkezi yarın açılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYMEK ile İşkur arasında imzalanan protokol kapsamında iş veren ile iş arayanı buluşturacak olan Kayseri Kariyer Merkezi 9 Kasım'da açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, üniversite, iş veren temsilcileri, odalar ve borsalar ile faaliyet alanını genişleterek vasıfsız personelin yanı sıra sanayinin aradığı ara eleman ihtiyacını, kentte bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilerden aracısız ve hızlı bir şekilde karşılayacak.

Ayrıca öğrencilerin staj taleplerinin de bu kapsamda karşılanması için üniversite, iş veren temsilcileri, odalar ve borsalar ile koordineli çalışılması planlanırken, Kayseri Kariyer Merkezi insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı gibi konularda ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK AŞ ile işbirliği içerinde hizmetlerini yürütecek olan Kayseri Kariyer Merkezi, yenilenen yüzü ile geliştirdiği hizmet yelpazesiyle işbirliği yaptığı kurumlardan aldığı destekle daha sistemli hareket edecek.

Haberi Kaydet