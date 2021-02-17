Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
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Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

17.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:04
Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolunun Kayseri yönü trafiğe kapatıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolunun Kayseri yönü trafiğe kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Darende'de, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Malatya Kayseri karayolunun Kayseri yönü, trafiğe kapatıldı. İlçede önlem alan güvenlik güçleri, araçların geçişine izin vermedi. Durdurulup yol durumu hakkında bilgilendirilen sürücüler ve beraberindekiler dinlenme tesislerinde bekletildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.


Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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