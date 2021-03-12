Kayseri kar tatili var mı?

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Açıklamalar sonrası Kayseri kar tatili var mı? Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri'de yüz yüze eğitim var mı? merak ediliyor.

Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığını merak etti Kayseri'de da aynı konu merak edilirken Kayseri kar tatili var mı? Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri'de yüz yüze eğitim var mı? konuları araştırıldı.

KAYSERİ KAR TATİLİ VAR MI?

Ülkede bazı bölgelerde yoğun kar etkisi görülüyor. Kayseri'de kar yağmaya devam ederken, kar tatilinin henüz olmadığı biliniyor.

KAYSERİ'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilin içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı duyuruldu. Bu duyuru sonrası Valiliklerden, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamalarda, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.