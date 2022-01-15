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Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan Kar, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar, kenti beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası fotoğraf çektirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 5 derece olarak ölçüldü.


Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

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Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

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