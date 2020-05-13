KAYSERİ Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAYSERİ Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı 2 ağır yaralı

Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı: 2 ağır yaralıKAYSERİ'de, kamyonetin TIR'ın dorsesine çarptığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

KAYSERİ Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı 2 ağır yaralı
13.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:30

Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı: 2 ağır yaralı

KAYSERİ'de, kamyonetin TIR'ın dorsesine çarptığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Deniz Demir yönetimindeki 38 YV 972 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önünde giden Nurettin Özer yönetimindeki 38 AL 836 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Deniz Demir ile yanındaki Ali Andaç ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan ve sağ kolu kopan yolcu Ali Andaç'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı. Demir ile Andaç'ın durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi.

KAYSERİ Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı 2 ağır yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Hasan Şaş Caner Erkin Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Survivor Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: KAYSERİ Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı 2 ağır yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 20:09:46. #1.14#
title