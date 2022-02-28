Kayseri Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezi açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinin açılışının gerçekleştirildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve cezaevi idarelerinin en önemli misyonlarından birisinin, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile suç işlemiş kişilerin yeniden topluma kazandırılması olduğunu belirtti.

Bu alanda başarının yegane yolunun ise faaliyetleri yürütecek personelin tabi tutulacakları eğitim programları ile donanımlı hale getirilmesi olduğu aktaran Akın, "Mevzuat gereği beş ilimizde açılmış olan bölge eğitim merkezlerinin dışında, Türkiye'de ilk defa Kayseri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde açılan ve ülkemizdeki diğer kurumlara model oluşturan hem zamandan hem de maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlayacak olan taşra personel eğitim merkezimizde eğitime başlanılması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Personel Eğitim Merkezimizin eğitime hazır hale getirilmesi Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumumuzun katkıları ve özverisi ile gerçekleştirilmiş olup, tüm faaliyetleri de Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından koordine edilecektir." ifadelerini kullandı.

Akın, eğitimin bir insana, bir kuruma veya bir millete yapılabilecek en büyük yatırım olduğu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğitim, bireye olumlu tutum ve davranışlar kazandıran, bir mesleğin, hatta hayatın bilgi, beceri ve tekniklerini öğreten bir süreçtir. Eğitim, büyük bir iyileşme ve sorun çözme biçimidir. İyi ve kaliteli eğitim, daha nitelikli insan, sunulan daha iyi hizmet ve daha bilinçli millet demektir. Bu nedenle hedefimiz kuramlarımızda çalışan personelin mesleki bilgi ve becerisini artırarak daha verimli hale gelmesini sağlamaktır. Bu da ancak hepimizin özverili çalışmaları ve gelişime sağladığı katkılar sayesinde gerçekleşecektir."

Akın, Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerden ihtiyaç sahiplerine, hayırseverler tarafından yardımda bulunulduğu belirtti.

Kursiyerlere de seslenen Akın, şunları kaydetti:

"Adalet, bir toplumu, bir devleti ayakta tutan en önemli dinamiklerden birisidir. Adalet, sadece adliyelerde mahkeme kararlarıyla yerine getirilen bir vazife değil, hayatın her alanında ve özellikle cezaların infaz edildiği kuramlarda mutlaka sağlanması gereken ulvi bir değerdir. Bir cumhuriyet savcısı nedenli etkin bir soruşturma, bir hakim nedenli adil bir karar verirse versin, verilen kararın amaca ve insan onuruna uygun infazı sağlanmadan adaletin tecelli ettiğinden bahsetmek tabii ki mümkün olmayacaktır. Bu nedenle cezanın infazı caydırıcı olmalı, kamu vicdanını rahatlatmak ve suçluyu ıslah etmelidir. Bu anlamda hepimizin aktif sorumluğu ve görevi bulunmaktadır."