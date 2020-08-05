Kayseri Kalesi'nde Workshop günleri
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Kayseri Kalesi'nde Workshop günleri

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Geleneksel Türk El Sanatları uygulamalı sanatsal faaliyetlerine Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu Workshop alanında vatandaşlara 'Bebek Yapımı' eğitimi vererek devam ediyor.

Kayseri Kalesi'nde Workshop günleri
05.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:21

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Geleneksel Türk El Sanatları uygulamalı sanatsal faaliyetlerine Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu Workshop alanında vatandaşlara 'Bebek Yapımı' eğitimi vererek devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), uygulamalı sanatsal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK, Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu Workshop alanında 'Bebek Yapımı' uygulamalı sanat atölyesinde Kayserililere atık malzemelerle eğitim veriyor. Eğitimler açık havada 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak veriliyor. Atık maddelerin değerlendirilmesiyle bir anlamda geri dönüşüm sağlamış olan KAYMEK, kültür ve sanat merkezi Kayseri Kalesi'nin içerisinde sanat atölyesiyle tüm vatandaşların ilgisini çekiyor. Atık maddelerden yapılan 'Bebek Yapımı' eğitimi virüse karşı alınan tedbirler kapsamında açık havada veriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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