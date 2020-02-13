Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
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Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

13.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:02
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
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