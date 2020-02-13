Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

13.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:06

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA