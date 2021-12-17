KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri o kahraman kadını arıyor

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki Umut Alaca, kendisine saldıran köpeklerin arasından yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarılmıştı. Umut'un babası Ferit Alaca; "Allah razı olsun o bayan yetişmese çocuk belki daha da kötü olabilirdi. Allah razı olsun. Buradan sesleniyorum, duyar ve görürse Allah razı olsun. Ona minnettarım" dedi.

Dün Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında meydana gelen olayda 9 yaşındaki Umut Alaca; okuldan eve döndüğü sırada başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Umut, o sırada yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Umut, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaşadığı dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kahraman kadın aranıyor

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Umut Alaca; "Ağabeyimle okula gidiyordum. Ağabeyim beni okula bıraktı. Sonra eve geliyordum, köpekleri gördüm ve kaçmaya çalıştım. Üzerime saldırdılar, sonra da ısırdılar" dedi.

Baba Ferit Alaca ise, oğlunu kurtaran kadına seslenerek; "Sabah çocuk okula giderken maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Keşke olmasaydı, büyük bir acı. Allah razı olsun komşumuzdan. Önce Allah, sonra komşumuz tarafından çocuğumuz kurtulmuş oldu. İnşallah bir başkasının başına gelmez. Saldırıda bacağından ısırmışlar. Allah'tan fazla sürmemiş. Allah razı olsun o bayan yetişmese çocuk belki daha da kötü olabilirdi. Kurtaran bayanı bilmiyoruz. Allah razı olsun. Buradan sesleniyorum, duyar ve görürse Allah razı olsun. Ona minnettarım" şeklinde konuştu.