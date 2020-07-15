Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda dev Türk bayrağı açıldı
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Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda dev Türk bayrağı açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda dev Türk bayrağı açıldı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda dev Türk bayrağı açıldı
15.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:52

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda dev Türk bayrağı açıldı.

Kentte Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belli sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler ile holding çalışanları tarafından stadın çimlerinde açıldı.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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