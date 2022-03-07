Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti

AA, Sercan Küçükşahin - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayseri, orta saha oyuncusu Adebisi Adetoun Dosumu'yu kadrosuna kattı.

KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayseri, orta saha oyuncusu Adebisi Adetoun Dosumu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Kuzey Makedonya ekibi ZFK Borec'te forma giyen 30 yaşındaki Dosumu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Nijerya uyruklu sporcumuz Adebisi Adetoun Dosumu, takımımıza hoş geldin." ifadesi kullanıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Makedonya, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title