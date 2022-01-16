Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0 - Haberler Spor
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

STAT: Sümer 2 NoluHAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak TurunçKAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri), Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.

STAT: Sümer 2 Nolu

HAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç

KAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri),  Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.70 Gulanbar)

TRABZONSPOR: Göknur, Şule, Laure Kong, Melisa Nilgin, Rose Bella, Yaren, Nevcan, Fatima Sağra, (Dk.68 Rabia) Sonay, (Dk.29 Derya), Berra, (Dk.81Şengül), Kamila

GOL: Dk.17 Şehriban (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)

SARI KART: Aysun (Kayserispor Kadın Futbol Takımı) Fatıma Sahra ( Trabzonspor )

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 6'ncı hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Trabzonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti.


- Kayseri
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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STAT: Sümer 2 NoluHAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak TurunçKAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri), Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.

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