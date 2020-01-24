: Kayseri kaçak kazıda bulunan lahit mezar, kayseri kalesi'nde sergileniyor

24.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:56

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

KAYSERİ'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Polis ekipleri, 10 Mart 2018 tarihinde Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi. İş yeri sahibi V.U'yu (44), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan gözaltına alındı. İş yerinin bahçesinde yapılan aramada tünel bulundu. Tünelin devamında ise kaçak kazıda bulunduğu belirlenen 1700 yıl öncesine ait lahit ortaya çıkarıldı. Lahitin içinden 6 kişiye ait insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Müze Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Lahit mezar, Ocak ayı başında Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Lahit mezar, bu ay başından bu yana sanat merkezinin bahçesinde sergileniyor.

Kaynak: DHA

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