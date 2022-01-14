Kayseri JASAT ekipleri geçen yıl 16 ölümlü olayı aydınlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ( Jasat ) tarafından 2021'de 16 ölümlü olayın çözüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, JASAT ekipleri kasten öldürme, trafik kazası sonucu taksirle öldürme, kasten yaralama gibi 16 olayda 22 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 11'i tutuklandı.

Başta "evden hırsızlık" olayları olmak üzere 513 faili meçhul hırsızlık olayı da JASAT tarafından aydınlatıldı. Aralarından hırsızlık şüphelileri ile çeşitli suçlardan arananların da bulunduğu 176 zanlıdan da 93'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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