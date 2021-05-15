Kayseri itfaiyesinin acı günü
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Kayseri itfaiyesinin acı günü

Kayseri itfaiyesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Fatih Asma hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Fatih Asma hayatını kaybetti.

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Fatih Asma bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Asma'nın cenazesi Hisarcık Merkez Cami'nden kılınan namazın ardından Hisarcık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Asma'nın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kayseri itfaiyesinin acı günü
Kayseri itfaiyesinin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
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