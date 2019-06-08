Kayseri itfaiyesinden yılan avı

Kayseri itfaiyesinden yılan avı

KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.

Kayseri itfaiyesinden yılan avı

KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.
Kayseri'de yaz ayının gelmesiyle ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkutuyor. Çeşitli mahallelerinden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, 5 yılan yakaladı. Boyları yaklaşık 1,5 metre olan yılanlar görenlerin dikkatini çekti. Ekipler yakaladıkları yılanları şehre uzak bölgede doğaya bıraktı.


- Kayseri

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et