Kayseri itfaiyesi Muğla'da termik santrali koruyor
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Kayseri itfaiyesi Muğla'da termik santrali koruyor

Kayseri itfaiyesi Muğla'da termik santrali koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Muğla'nın Milas bölgesinde hem söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlıyor, hem de Kemerköy Termik Santrali'ni koruyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Muğla'nın Milas bölgesinde hem söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlıyor, hem de Kemerköy Termik Santrali'ni koruyor. Antalya ekibi ise görevini başarıyla tamamlayarak, kente döndü.

Türkiye genelinde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas bölgeleri dışında devam eden bir yangın kalmazken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 19 kişilik kahraman ekip, Milas bölgesinde canla başla mücadelesini sürdürüyor. Milas bölgesinde de orman yangınlarının kontrol altına alındığı, soğutma işlemlerinin yangın uçakları, helikopterler ve itfaiye ekipleri tarafından yapıldığı öğrenilirken, Kayseri itfaiyesinin fedakar ekipleri, bir taraftan söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlarken, bir taraftan da Kemerköy Termik Santrali bölgesini koruma altında tutuyor. Öte yandan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan başkanlığındaki ekip, Muğla İli Milas ilçesi Ören mahallesinde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bölgedeki yangınla mücadele, soğutma ve söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Dönmez, orman yangınları ile mücadele eden tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, kolaylıklar diledi.

Kayseri itfaiyesi, bölgedeki vatandaşların yanı sıra yangında tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını da korumaya ve kurtarmaya devam ediyor. Ekiplerin yangın soğutma çalışmaları sırasında ormanlık alanda yaban domuzlarının bulunduğu alana su tutarak, onların da kurtulması için çalıştığı anlar amatör kameralara yansıdı. Ayrıca Antalya'ya giden 2 araç, 8 kişilik ekip de Manavgat ilçesi Gündoğmuş bölgesindeki yangınları tamamen söndürmesine katkı sağlayıp, görevlerini başarıyla tamamlayarak Kayseri'ye dönüş yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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