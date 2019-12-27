Kayseri İtfaiyesi 6 bin 488 olaya müdahale etti

27.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46

Kayseri İtfaiyesi, 2019 yılı içerisinde 6 bin 488 olaya müdahale ederek, vatandaşların imdadına yetişti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyor. 2019 yılında da 23 Aralık'a kadar 6 bin 488 olaya çok kısa bir zaman içerisinde müdahale eden ekipler, vatandaşların imdadına yetişti. 3 bin 753 yangın, 2 bin 169 kurtarma, 386 trafik kazası ve 180 su baskını olayına müdahale eden ekipler,bu olaylarda 563 kişiyi yaralı olarak kurtardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA