KAYSERİ İNŞAATTA İNTİHARA KALKIŞAN MOBİLYA İŞÇİSİNİ POLİS İKNA ETTİ

Kayseri'de, arkadaşına olan borcu nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen mobilya işçisi Gökhan K. (29), inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkıp, intihara kalkıştı. Gökhan K., polis ekiplerince ikna edilip, binadan indirildi.

Mobilya işçisi Gökhan K., iddiaya göre, borcunu ödemesini isteyen arkadaşıyla tartıştı. Bunalımda olan Gökhan K., tartışmanın ardından inşaat halindeki 14 katlı binanın 10'ncu katına çıkıp pencere bölümüne oturdu. İntihara kalkışan Gökhan K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince Gökhan K.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri ise Gökhan K.'nin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı. Gökhan K., polislerin uzun süreli çalışmasıyla ikna edilip, binadan indirildi. Gökhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA