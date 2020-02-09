Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi
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Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

09.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:41
Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle , Pınarbaşı, ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu'da da eğitime 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Ayrıca Vali Şehmus Günaydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını bildirmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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