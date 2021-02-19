Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Vaka sayılarımız artıyor
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Vaka sayılarımız artıyor

19.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:55
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Vaka sayılarımız artıyor

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte vaka sayılarının arttığını, bu durumun başında cenaze ve taziyelerin geldiğini açıkladı.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte vaka sayılarının arttığını, bu durumun başında cenaze ve taziyelerin geldiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarımız artıyor. Karşılaştığımız uygunsuz durumların başında cenaze ve taziyeler gelmektedir. Ayrıca hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır. Önlemlere hep birlikte uyduğumuz zaman başarabiliriz. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz" dedi. Kentte vaka artışı olan bazı mahalleler karantina altına alınmıştı.


Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Vaka sayılarımız artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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