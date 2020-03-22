Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Kaybettiğimiz hasta olmadı"
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Ali Ramazan, Kayseri, Sağlık

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Kaybettiğimiz hasta olmadı"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettikleri bir hasta olmadığını bildirdi.

22.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:24
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli:

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettikleri bir hasta olmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gün be gün ülkedeki Kovid-19 pozitif hasta sayısı açıklanırken, nüfusa göre ülke ortalamasından daha az hastaları olduğunu belirterek, "Kritik hastalarımız olmasına rağmen henüz kaybettiğimiz hasta olmadı. İnşallah şifa bulurlar." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi ve kamu hastanelerinin yanında özel hastanelerle de koordineli bir şekilde kriz yönetimi yaptıklarını aktaran Benli, bu haftanın Kayseri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tüm hastalarının dış kaynaklı olması ve temaslı hastanın henüz tespit edilmemesinin uyarılara azami uyulduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Benli, şunları kaydetti:

"Bizleri duygulandıran durumlar da olmuyor değil; herkesin kaçtığı bir ortamda çalışan sağlıkçılara alkış eyleminiz, belediye başkanlarımızın bizzat arayarak 'yapılacak bir şey var mı' diye sormaları, özel hastanelerden bazılarının 'emrinizdeyiz' şeklinde nezaket göstermeleri, sivil toplum kuruluşlarının destek ve yardım mesajları, malzemeye sıkıştığımız şu günlerde hammadde tedariği hibesi yapan iş adamlarımız, karantinadaki umreci misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarına (çamaşır, yiyecek, içecek vesaire) destek olan esnaflarımız, bilgi kirliliğine engel olmak ve doğru bilgi akışı için gece-gündüz çaba sarf eden ayrıca uyarılarımızı topluma aktaran basınımız... İşte bizim medeniyetimizin oluşturduğu güzelliklerden bazıları. İnşallah birlikte başaracağız. Hep birlikte el ele aşacağız. Evde kal Kayseri."

Kaynak: AA

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