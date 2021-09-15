Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den keyfi gezmeler için erteleme çağrısı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, vatandaşların keyfi olarak gidecekleri ortamları bu dönemde ertelemeleri çağrısında bulundu.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin öneminin bugünlerde biraz daha arttığını ifade etti.

Karşılaştıkları herkesi Kovid-19 taşıyormuş gibi düşünmeleri gerektiğini belirten Benli, "Buna göre kapalı ortamlarda, kalabalıklarda bulunmamaya özen gösterelim. Aşı olmayı ertelemiş vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını olmaları pandemiden çıkışı hızlandıracaktır. İlk doz aşısını olmuş ancak ikinci doz aşısını olmamış kişilerin immünizasyonu tamamlanmamış demektir. İkinci dozu olmamış kişiler aşı süreçlerini tamamlamalıdırlar. Elimizdeki veriler çift doz Sinovac aşısı olmuş kişilerin üçüncü dozlarını yaptırmaları gerektiğini gösteriyor. Mümkünse BioNTech." ifadelerini kullandı.

Anne adaylarının da aşı olmalarının, savunma sisteminin zayıfladığı gebelik döneminde önem arz ettiğini vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Sağlıkçı mesai arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorsanız sistemimizin zorlandığı alanlarda anlayış göstermeniz ve bir an evvel aşılarınızı olmanız sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için önemlidir. Bulaşın artmaması için hareketliliğimizi azaltmamız, işimiz olmadığı sürece bulunduğumuz yerden ayrılmamamız gerekiyor. Keyfi olarak gideceğimiz ortamlarımızı bu dönemde ertelemeliyiz."