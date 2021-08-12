Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda araç ve personel gönderildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda araç ve personel gönderildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kayseri'den 1 adet UMKE aracı ve 4 UMKE sağlık personeli, 2 adet arazi tipi 112 ambulansı, bölgede medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere yola çıktı. Ayrıca afet bölgesine; 50 yataklı 1 set personel barınma çadırı gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler hızlı bir şekilde medikal kurtarma çalışmalarına başladı. - KAYSERİ

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden sel bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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