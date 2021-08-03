Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden Manavgat'a destek

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara müdahalede bulunulması için 11 kişilik ekip gönderildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara müdahalede bulunulması için 11 kişilik ekip gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü; Manavgat'ta çıkan orman yangınlarında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara destek olması amacıyla 8 UMKE gönüllüsü ve 2 UMKE aracı, 3 112 personeli ile 1 ambulans görevlendirdi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı