Kayseri İl Jandarma Komutanlığının Şubat 2020 faaliyetleri

05.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:12

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının Şubat 2020 dönemi faaliyetleri açıklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay meydana gelen 27 kasten yaralama olayında 32 şüpheliyi gözaltına aldı ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK, El Kaide terör örgütleri suçlarından 2 olayda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan biri tutuklanırken, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 339 kişi yakalandı.

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 4 bin 125 şahıs sorgulandı ve 21 aranan kişi yakalandı. 890 araç ve 812 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 13 araca cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edilerek 6 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam ettirileceği bildirildi.

Kaynak: AA