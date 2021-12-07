Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kasım ayı faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasım ayında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 239 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ev, iş yeri, kurum ve kuruluşlar, bağ evi ile otomobilden olmak üzere 82 hırsızlık olayına karışan 63 şüpheli yakalaNdı, 3 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, terörle mücadele kapsamında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 14 olayda 14 şüpheli hakkında işlem yaptı, şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kasım ayında yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 6 kişiden 4'ünü ekipler buldu.

Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 239 şüpheli de jandarma tarafından yakalandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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