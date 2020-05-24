Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç'in Ramazan Bayramı mesajı
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
24.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:18
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gömeç mesajında, " Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA